Полиции Москвы передали электроциклы

Концерн «Калашников» передал электромотоциклы и электрокары московской полиции, новейшую технику задействуют во время чемпионата мира по футболу.

«По заказу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы концерн «Калашников» изготовил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум», которые будут задействованы во время предстоящего чемпионата мира по футболу в России», – сообщает пресс-служба концерна.

«ИЖ Пульсар» и «Овум» – это отечественные разработки, которые отличаются простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании, отметил замгендиректора «Калашникова» Владимир Дмитриев.

«Новая техника концерна «Калашников» призвана обеспечить максимально быстрое реагирование и надзор за соблюдением порядка на дорогах Москвы. Данные модели электромотоцикла и электрокара удобны не только для городского патрулирования, но и для работы по бездорожью и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности», – добавил он.

«Овум» имеет модульную конструкцию и возможность менять количество пассажирских мест под требования различных служб города. Благодаря высокой локализации производства, изделие комплектуется отечественными компонентами. Электрокар характеризуется высокой плавностью хода и низкой пожароопасностью в случае аварии.

«ИЖ Пульсар» при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии. При этом использование электроцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе. Простота управления обеспечивается отсутствием коробки передач и сцепления. Конструкция мотоцикла предусматривает возможность установки дополнительного оборудования под требования конкретных городских служб.

Впервые концерн «Калашников» представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, в августе 2017 года. Широкой аудитории их представили на форуме «Армия-2017».