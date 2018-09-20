Послы Британии и Канады на Украине осудили запрет русского языка

Посол Канады на Украине Роман Ващук и посол Британии в Киеве Джудит Гоф раскритиковали введение запрета на публичное использование культурного продукта на русском языке во Львовской области.

«Запрет во Львовской области так, как он сформулирован, является ограниченным, дискриминационным и глупым. И я говорю это как член диаспоры и носитель украинского языка, а также последовательный сторонник позитивных действий для культурных продуктов на этом языке, но также и сторонник разнообразия», – написал Ващук в своем Twitter.

Гоф дополнила заявление Ващука в своем микроблоге.

«Я не могу не согласиться. Да ладно, Львовская область, вы же выше этого. И я говорю это как поклонник/ученик и украинского, и русского языков», – написала она в Twitter.

В среду Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона.