Послы Британии и Канады на Украине осудили запрет русского языка

Взгляд
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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«Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

Евгений Деданин и налетчикиФото: sledcom.ru
Нападение на дом жителя Бугульмы Евгения Деданина вошло в историю российского права. Хозяин смертельно ранил обоих налетчиков, и прокуратура, поперек обыкновения, сочла его действия правомерными. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Бугульме и выяснил подробности резонансного дела. Оно может стать поворотной точкой для всех, кому доведется защищать себя и своих близких. Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
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Бабченко поставит новые рекорды подлости

Андрей Бабицкий, журналист
Вы, я думаю, уверены, что после «Зимней вишни» все возможные и невозможные высоты подлости покорились неугомонному киевскому альпинисту. А вот и нет. Некрофаг сумел-таки пополнить свою вызывающую дрожь коллекцию. Подробности...
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Три дальневосточных мифа, управляющие социальным поведением

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дальний Восток – территория крайне специфичная, отказ в доверии условной «Москве» происходит тут мгновенно, как проявление герпеса у человека с ослабленным иммунитетом под дождем/сквозняком. А местная элита является носителем тех же стереотипов и мифов, что бытуют в массовом сознании региона. Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          20 сентября 2018, 14:34

          Текст: Алексей Ласнов

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          Посол Канады на Украине Роман Ващук и посол Британии в Киеве Джудит Гоф раскритиковали введение запрета на публичное использование культурного продукта на русском языке во Львовской области.

          «Запрет во Львовской области так, как он сформулирован, является ограниченным, дискриминационным и глупым. И я говорю это как член диаспоры и носитель украинского языка, а также последовательный сторонник позитивных действий для культурных продуктов на этом языке, но также и сторонник разнообразия», – написал Ващук в своем Twitter.

          Гоф дополнила заявление Ващука в своем микроблоге.

          «Я не могу не согласиться. Да ладно, Львовская область, вы же выше этого. И я говорю это как поклонник/ученик и украинского, и русского языков», – написала она в Twitter.

          В среду Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона.


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