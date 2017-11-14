Космонавты потеряли интерес к полетам на МКС

Российские космонавты уходят из профессии из-за того, что полеты стали неинтересными, заявил замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

Котов признал, что наметилась тенденция к уходу космонавтов из отряда: «Полеты перестали быть «интересными», – пояснил он в интервью ТАСС.

Он считает, что мотивация у космонавтов пропадает, «когда нет большого количества новых экспериментов, когда больше уходит времени на обслуживание себя и станции, чем на науку».

По его словам, космонавты стремятся пораньше уходить из отряда, так как в России на государственном уровне отсутствует целевая программа трудоустройства бывших космонавтов, а за время работы они теряют квалификацию.

«Таких мест, где берут за звезды, за звания мало, да и неинтересно это, как и просто сидеть на пенсии дома. Потому космонавты задумываются о том, чтобы трудоустроиться, пока позволяет возраст, пока есть такая возможность, и уходят», – сказал он.

В то же время, по его словам, эффективность российского сегмента МКС снизилась в пять раз после сокращения числа космонавтов.

«Когда российский экипаж на МКС сократился до двух космонавтов, время на проведение экспериментов сократилось на 80%. Задач на техническое обслуживание станции не стало меньше, но выполняют их теперь два человека», – отметил он.

По его словам, эффективность измеряется временем, которое потрачено на эксперименты, а не на техобслуживание и самообеспечение. Но два человека большую часть времени занимаются техобслуживанием.

Ресурс времени космонавтов оказывается меньше, чем желающих поставить эксперименты на МКС. Поэтому, заметил Котов, координационный научно-технический совет при Роскосмосе формирует научную программу, определяя, какой эксперимент более значим.

Как сообщил замдиректора ИМБП, США инициировали продление эксплуатации МКС до 2028-2030 годов. «Работа идет. Стоит две задачи – уговорить правительство выделить средства на финансирование эксплуатации МКС и провести техническую экспертизу безопасности продления ресурса станции», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что эксплуатацию МКС планируется завершить в 2024 году, а заказанные для недостроенного российского сегмента модули использовать для расширения российского участия в проекте Lunar Orbital Platform – Gateway.

С весны 2017 года российский экипаж на МКС сокращен с трех до двух человек. Численности экипажа планировалось восстановить в 2018 году с начала запуска модулей «Наука».