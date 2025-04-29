Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки» – демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.15 комментариев
Обломки беспилотника упали на территорию музея-заповедника в Орловской области
Музей в Орловской области временно закрылся после падения обломков украинского беспилотника на его территорию, при этом культурные ценности не пострадали.
Фрагменты украинского беспилотника упали на территорию музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в Мценском районе Орловской области, передает Telegram-канал губернатора Андрея Клычкова. Губернатор сообщил, что вражеский дрон был сбит вечером накануне, а его обломки упали между домом-музеем Ивана Тургенева и ограждением Тургеневского дуба.
Пожарные оперативно устранили возгорание, возникшее из-за падения дрона, и, по словам главы региона, культурное наследие музея не пострадало. Клычков отметил: «Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия писателя не пострадало».
Работа музея временно приостановлена до проведения обследования территории и получения заключения об отсутствии угрозы для жизни и здоровья людей. После завершения проверки учреждение возобновит свою деятельность в обычном режиме.
Напомним, в ночь на 29 апреля российские ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на различные регионы страны, сбив 40 аппаратов, из них семь были сбиты в Орловской области.