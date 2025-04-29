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    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки» – демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    29 апреля 2025, 10:21 • Новости дня

    Обломки беспилотника упали на территорию музея-заповедника в Орловской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Музей в Орловской области временно закрылся после падения обломков украинского беспилотника на его территорию, при этом культурные ценности не пострадали.

    Фрагменты украинского беспилотника упали на территорию музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в Мценском районе Орловской области, передает Telegram-канал губернатора Андрея Клычкова. Губернатор сообщил, что вражеский дрон был сбит вечером накануне, а его обломки упали между домом-музеем Ивана Тургенева и ограждением Тургеневского дуба.

    Пожарные оперативно устранили возгорание, возникшее из-за падения дрона, и, по словам главы региона, культурное наследие музея не пострадало. Клычков отметил: «Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия писателя не пострадало».

    Работа музея временно приостановлена до проведения обследования территории и получения заключения об отсутствии угрозы для жизни и здоровья людей. После завершения проверки учреждение возобновит свою деятельность в обычном режиме.

    Напомним, в ночь на 29 апреля российские ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на различные регионы страны, сбив 40 аппаратов, из них семь были сбиты в Орловской области.

    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    28 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии

    Глава киевского режима Зеленский назвал предложение о перемирии манипуляцией

    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Зеленский назвал предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае манипуляцией, передает украинское издание «Страна».

    Зеленский потребовал прекратить огонь немедленно и безусловно и не меньше, чем на 30 дней.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие с восьмого по одиннадцатое мая в честь юбилея Победы.

    Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине.

    Эксперты отметили, что перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    28 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Лукьянов: Союз России и КНДР оказался намного эффективнее постоянного военного блока
    Лукьянов: Союз России и КНДР оказался намного эффективнее постоянного военного блока
    @ ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальное участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области демонстрирует эффективность гибких двусторонних союзов, где стороны получают конкретные взаимные выгоды, считает политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов заявил, что союз между Россией и КНДР оказался значительно более продуктивным, чем постоянные военные блоки, популярные во второй половине ХХ века. Он отметил в своем Telegram-канале, что система многосторонних альянсов с иерархической структурой уходит в прошлое, уступая место ситуативным союзам, в которых участники реализуют собственные интересы без противоречий.

    По словам Лукьянова, руководство КНДР, помимо идеологической солидарности с Россией, преследует конкретные задачи, включая получение уникального опыта современной войны и военное сотрудничество, что предоставляет Пхеньяну востребованные ресурсы. Он подчеркнул: «Идеологическая совместимость по части борьбы с американским империализмом – само собой».

    На фоне трудностей принятия решений в НАТО и формального участия ОДКБ, двусторонний союз России и КНДР с четко определенными интересами выглядит более перспективным для будущих кризисных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея направила войска Корейской народной армии на помощь России в отражении украинской агрессии в Курской области. Бойцы КНДР проходили огневую подготовку и учились бороться с беспилотниками при помощи дробовиков.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим КНДР за проявленный героизм в ходе разгрома украинских боевиков.

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    28 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
    Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Московки, Сеньковки и Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Запселья, Могрицы, Юнаковки, Угроедов, Великого Прикола и Миропольского в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, бронемашина и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Часова Яра, Петровки, Серебрянки, Северска, Рай-Александровки, Константиновки, Катериновки, Дылеевки и Плещеевки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Миролюбовкой, Лысовкой, Новой Полтавкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Богдановкой, Успеновкой и Удачным в ДНР.

    Противник потерял более 375 военнослужащих, две бронемашины, израильскую РЛС RADA, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Гуляйполя, Червоного в Запорожской области и Новополя в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 170 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Каменского в Запорожской области, Белозерки, Токаревки, Никольского и Днепровского в Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    За прошедшую неделю в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка, сообщили в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки.

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    28 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии

    Политолог Баширов: Военные КНДР будут задействованы в Донбассе и Новороссии, если потребуется

    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявления Москвы и Пхеньяна об участии северокорейских войск в освобождении Курской области – это не столько подведение итогов, сколько заявка на создание военных союзнических сил России и КНДР. Не исключено, что военные Северной Кореи при необходимости будут задействованы также в регионах Донбасса и Новороссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    По его мнению, международное давление едва ли сможет остановить Пхеньян. «Северная Корея – это страна, которая и так изолирована по многим вопросам», – пояснил собеседник, напомнив при этом о сотрудничестве Северной Кореи с Пекином и Москвой. «Мы поставляем республике среди прочего продовольствие и нефтепродукты», – добавил эксперт.

    На этом фоне нынешние заявления Владимира Путина и Ким Чен Ына о боях в Курской области – это не столько подведение итогов, полагает эксперт, неслучаен и момент, когда были раскрыты данные по северокорейским военным. «Я думаю, это заявка на создание союзнических сил, а также часть переговорного процесса по украинскому кризису», – допустил Баширов.

    В этой связи он напомнил о европейской «коалиции желающих» и идее Парижа и Лондона направить «миротворческий контингент» на Украину. «У Москвы есть цели в рамках СВО и ресурсы, чтобы их достичь. А теперь речь идет еще и о новой вводной – военном сотрудничестве России и Северной Кореи, что совершенно меняет расклад», – подчеркнул аналитик.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД исключал участие войск КНДР в боевых действиях в ДНР и Новороссии. По его словам, если северокорейские военные окажутся на территории Донбасса, это обернется для Пхеньяна наращиванием санкционного давления со стороны западных стран.

    Ранее Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях в Курской области. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало документ, в котором говорится о победоносном завершении операции по освобождению российского региона после украинского вторжения.

    «Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, <...> и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории России», – говорится в сообщении.

    В комитете добавили, что Ким Чен Ын отправил северокорейские войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Лидер КНДР направил поздравления военным по случаю освобождения Курской области, назвал героями тех северокорейцев, кто сражался в регионе, и призвал увековечить их память.

    Владимир Путин также поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность Ким Чен Ыну. «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как заявил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС России, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    Между тем министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам. В ведомстве призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    29 апреля 2025, 05:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили 29 пунктов управления БПЛА и станции Starlink ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В течение суток российские подразделения уничтожили 29 пунктов управления беспилотных летательных аппаратов и три станции спутниковой связи Starlink, сообщили в пресс-центре группировки «Запад».

    По данным начальника пресс-центра группировки Ивана Бигмы, подразделения уничтожили за прошедшие сутки 29 пунктов управления БПЛА и три станции спутниковой связи Starlink, передает РИА «Новости».

    По его словам, военнослужащие группировки также нанесли удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации подразделений аэромобильной бригады ВСУ.

    Также Бигма указал, что расчетами ПВО уничтожено 15 беспилотников, а всего за сутки ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и восемь автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллерийские подразделения уничтожили три орудия полевой артиллерии, из них два были произведены странами НАТО, а также 10 минометных расчетов.

    Ранее ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS и 124 беспилотника.

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    28 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Силуанов заявил о полном обеспечении потребностей спецоперации на Украине
    Силуанов заявил о полном обеспечении потребностей спецоперации на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что все потребности специальной военной операции обеспечиваются без перебоев, подчеркнув значимость налоговой реформы.

    Обеспечение нужд специальной военной операции происходит в полном объеме, передает ТАСС. Об этом в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, главными задачами бюджета остаются обеспечение обороноспособности, безопасности страны, поддержка граждан и достижение технологического лидерства. «Потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции сегодня обеспечиваются в полном объеме и беспрекословно», – подчеркнул министр.

    Силуанов также рассказал, что новая налоговая политика позволила привлечь дополнительные ресурсы на эти приоритетные направления. Принятый пакет изменений, по его словам, повысил справедливость, так как граждане с невысокими доходами начали получать больше налоговых вычетов, а в целом налоговая реформа встретила понимание у населения. Дополнительные поступления направляются на финансирование ключевых приоритетов, отметил он.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал о заметном увеличении числа технологических разработок.

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    29 апреля 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили за ночь 40 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 29 апреля российские ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на различные регионы страны, сбив 40 аппаратов.

    За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно заявлению военного ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Рязанской областью – 11 аппаратов. В Нижегородской области российские ПВО сбили 8 дронов, в Орловской – 7. В Крыму и над акваторией Черного моря уничтожено по 4 беспилотника, в Московской и Белгородской областях – по 2, еще по одному аппарату сбили над Калужской и Брянской областями.

    Всего, по информации Минобороны, с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля российские подразделения уничтожили 91 украинский беспилотник самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО предотвратили атаку дронами, в Белгородской области российская ПВО сбила беспилотники ВСУ, а также военные России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

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    29 апреля 2025, 03:17 • Новости дня
    NYT: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава

    New York Times: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава

    Tекст: Александра Юдина

    Программа «Линия дронов», которую ранее анонсировали в Киеве, может стать резервным вариантом для ВСУ при неудаче переговоров с США, пишет The New York Times.

    Аналитики заявили изданию, что для запуска FPV-дрона требуется до четырех специалистов: пилот, штурман, оружейник и оператор ретрансляционного дрона, передает «Лента.ру».

    Эксперты отметили, что подготовить таких людей проще, чем пополнение пехоты, которая вынуждена действовать в окопах.

    В статье подчеркивается, что стоимость одного беспилотника составляет от пятисот до семисот пятидесяти долларов, тогда как артиллерийский снаряд крупного калибра обходится в 3 тыс. долларов.

    Украинские военные специалисты отмечают, что массовое внедрение беспилотников уже дало заметный результат в ходе боевых действий.

    В NYT подчеркнули, что «Линия дронов» рассматривается как запасной сценарий, если посреднические переговоры с США не приведут к результату.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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    29 апреля 2025, 02:49 • Новости дня
    Патрушев заявил о явных признаках победы России в СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Россия уверенно приближается к успешному завершению спецоперации на Украине, а память об этих событиях будет отражена в названиях военной техники.

    По его словам, Россия успешно продвигается к завершению специальной военной операции, передает ТАСС.

    Патрушев заявил, что уже хорошо видны контуры победы, подчеркнув историческое значение подвига участников СВО, сравнив их самоотверженность с героизмом предков в Великой Отечественной войне.

    Патрушев отметил, что спецоперация уже вошла в историю как важный этап борьбы России за безопасность и защиту соотечественников.

    Он также выразил уверенность, что память об этих событиях будет увековечена не только через мемориалы, но и в наименованиях военной техники.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, отметив ее как долг страны.

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    28 апреля 2025, 11:49 • Новости дня
    Лавров назвал Киев недоговороспособным

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России указал на отсутствие политической воли у Киева для начала мирных переговоров, подчеркнув влияние западных стран на украинские власти.

    В интервью бразильской газете O Globo глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев не проявляет готовности к диалогу по украинскому урегулированию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что «мяч» в вопросе мира находится не на стороне России, а вся инициатива сейчас зависит от властей Украины.

    «Мы остаемся открытыми для переговоров. Но «мяч» не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность», – заявил Лавров. Он напомнил, что украинские военные не выполнили договоренности о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и о пасхальном перемирии, что, по его словам, служит подтверждением отсутствия желания к миру.

    По словам Лаврова, действующий режим на Украине под руководством Владимира Зеленского демонстрирует нежелание прекращать боевые действия, продолжая войну при поддержке ряда западных государств, в частности Франции, Германии и Британии.

    Также Лавров отметил, что для возобновления переговоров Владимиру Зеленскому потребуется отменить законодательный запрет на диалог с Россией, установленный в сентябре 2022 года. Министр напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса по требованию западных кураторов, а в недавнем интервью американскому телеканалу CBS Зеленский вновь заявил о недоверии к переговорам с Россией.

    Ранее Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

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    28 апреля 2025, 12:05 • Новости дня
    Пленные боевики ВСУ рассказали о приказе не щадить жителей Курской области

    МИД: Пленные боевики ВСУ рассказали о приказе убивать мирных жителей в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, попавшие в плен, признались в получении приказа не щадить мирных жителей Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, украинские боевики, попавшие в плен к российским военным, уже дали многочисленные признательные показания о том, что получали приказы убивать всех, кто встретится, передает ТАСС.

    Мирошник заявил, что эти показания служат еще одним подтверждением государственной политики Владимира Зеленского, направленной на уничтожение мирного населения, что, по его словам, является тяжким военным преступлением.

    Он отметил, что из освобожденных территорий Курской области под обстрелами ВСУ были эвакуированы более 800 мирных жителей, и многие из них дали детальные показания о деятельности украинских военных в Курской области, включая факты расстрелов, издевательств, грабежей и насилия.

    Посол также сообщил, что после полного освобождения Курской области от украинских военных, Россия активизировала следственные действия по преступлениям ВСУ.

    По данным Мирошника, Следственный комитет уже собрал свидетельства о гибели сотен мирных жителей, захороненных в садах, огородах и безымянных могилах, СК будет продолжать расследования для подтверждения этих фактов.

    Он подчеркнул, что Россия уже владеет предварительными сведениями о случаях зверских убийств и пыток мирных граждан украинскими боевиками в ряде населенных пунктов Курской области, включая Русское Поречное, Малую Локню, Черкасское Поречное, Махновку и другие.

    Мирошник заверил, что расследования будут доведены до конца, и международное сообщество получит подтвержденные данные о преступлениях ВСУ на территории региона.

    Ранее Мирошник сообщил, что российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе Курской области.

    В Следственном комитете России отмечали, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.

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    29 апреля 2025, 06:56 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила штурмовые группы ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    В течение суток на Сумском направлении группировка «Север» продвинулась более чем на 1,8 км, уничтожив свыше 210 военнослужащих противника и 5 единиц бронетехники.

    В Telegram-канале «Северный ветер» сообщается, что на направлении Гоптаровки штурмовая группа ВСУ предприняла попытку прорваться через лесные массивы, но была почти полностью уничтожена в стрелковом бою, а остатки ликвидированы артиллерией и дронами.

    На удалении от государственной границы была выявлена и уничтожена еще одна штурмовая группа ВСУ, планируемая к переброске «второй волной» на то же направление.

    Украинское командование продолжает доукомплектовывать подразделения за счет насильно мобилизованных, перебрасывая их в район Мирополья, где также понесло потери в результате огневого поражения российских войск.

    На направлении Поповки артиллерией уничтожена разрозненная группа украинских военных в лесных массивах, а за сутки на этом участке уничтожено четыре единицы техники противника.

    Северяне продолжают наносить потери ВСУ на Сумском направлении, уничтожая личный состав вблизи границы. Южнее хутора Олешня украинская армия перебрасывает наиболее боеспособные подразделения для сдерживания российского наступления, но несет существенные потери.

    В северной части Локни насильно мобилизованные из Одессы самовольно оставили позиции, часть из которых удалось скрыться, а поисковая группа ВСУ по их розыску была уничтожена огнем российских войск.

    На направлении Басовки попытка контратаки ВСУ на квадроциклах была пресечена с помощью дронов и артиллерии, все нападавшие уничтожены. В районе Беловоды российские десантники выбили украинских военных из нескольких опорных пунктов и продвинулись более чем на километр восемьсот метров, уничтожив пять единиц бронетехники.

    На Липцовском направлении были сбиты все беспилотники, предпринявшие разведку, и уничтожены пусковые установки дронов. На Волчанском направлении за сутки уничтожено шесть штурмовых групп ВСУ и минометный расчет. Общие потери украинской армии за сутки превысили 210 человек, включая более 160 на Сумском и 22 на Краснояружском направлениях.

    По данным российских военных, были уничтожены пункты боепитания, склад боеприпасов, несколько пусковых установок дронов, минометы, бронемашины, автомобили, а также различные беспилотные аппараты, включая американский «Кугуар», «Флай Ай», «Лелека-100» и тяжелые коптеры.

    Накануне сообщалось, что в ходе боевых действий на границе с Сумской областью войска «Север» продвинулись более чем на два километра, уничтожив свыше 240 военнослужащих противника за сутки.

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