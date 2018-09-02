Полиция Петербурга задержала мужчину за стрельбу из двустволки

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в стрельбе в жилом доме, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Очевидцы сообщали, что в доме на улице Костюшко мужчина стрелял из ружья, кричал и обещал взорвать газ, передает РИА «Новости».

Указывалось, что стрельбу открыл нетрезвый местный житель. Он отказывался выходить из квартиры, передает «Интерфакс».

В полиции сообщили, что «задержан мужчина 1973 года рождения, изъято охотничье ружье двуствольное, пострадавших нет», передает ТАСС.

Полиция оцепила территорию вокруг пятиэтажной «хрущевки». На два часа отключали газоснабжение пяти квартир, при этом эвакуация жильцов не проводилась.

В воскресенье в Краностурьинске Свердловской области мужчина обстрелял из ружья автомобили и сотрудников полиции, прибывших по вызову.

В четверг пьяный пенсионер выстрелил в школьницу в Подмосковье.