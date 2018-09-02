Житель Краснотурьинска открыл стрельбу по полицейским из «Вепря»

В Краностурьинске Свердловской области мужчина обстрелял из ружья автомобили и сотрудников полиции, прибывших по вызову; один полицейский получил ранение, стрелок задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Свердловской области.

В сообщении СУ СК отмечается, что утром 2 сентября 40-летний местный житель с балкона своей квартиры обстрелял из охотничьего ружья припаркованные неподалеку автомашины, в том числе автомобиль ППС, сотрудники которой прибыли по вызову. Один из полицейских получил огнестрельное ранение ноги, сообщает на сайте СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Выстрелы мужчина производил из охотничьего гладкоствольного ружья «Вепрь» в сторону дома напротив, где на первом этаже дома располагается частное охранное предприятие.

«Впоследствии сотрудникам полиции стрелка удалось задержать. По предварительным данным, накануне у мужчины произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого расположен напротив его дома», – говорится в сообщении.

Ружье изъято, подозреваемый задержан, в скором времени ему предъявят обвинение.

В Telegram-канале Hue утверждается, что стрельбу с балкона своей квартиры по полицейским открыл «экс-спецназовец ГРУ» со званием «кавалер Ордена мужества».