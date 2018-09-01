Солист U2 прервал концерт в Берлине из-за потери голоса

Ирландская группа U2 отменила концерт в Берлине, отыграв три песни, из-за того, что ее солист Боно потерял голос.

В субботу на стадионе Mercedes-Benz Arena во время концерта в рамках мирового тура Experience + Innocence Боно во время исполнения песни Red Flag Day потерял голос, а на песне Beautiful Day показал, что больше не может петь. Песню он закончить не смог и извинился, отметив, что продолжать концерт не стоит, так как это «неправильно по отношению к зрителям», сообщает Би-би-си.

Публикация от U2 da (@u2dadepressao_) 1 Сен 2018 в 3:57 PDT

«Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме, и его голос был в отличном состоянии перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос», – говорится в заявлении группы.

Публикация от U2 Wolves Brasil (@u2.wolves) 1 Сен 2018 в 2:39 PDT

Рок-группа U2 по итогам 2017 года стала самой высокооплачиваемой в мире.