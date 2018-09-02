По факту обнаружения в Москве чемодана с телом девушки возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения на юго-востоке Москвы чемодана с телом девушки, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «убийство», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, личность погибшей уже установлена, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Чемодан с телом девушки, которой на вид 18-25 лет, нашли в пятницу на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов. Видимых телесных повреждений на ее теле не обнаружено.

Это второй подобный случай за месяц – 8 августа чемодан с телом женщины без признаков насильственной смерти нашли в Воронцовском парке на юго-западе Москвы.