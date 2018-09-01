В Москве найден чемодан с телом девушки

В Москве произошел второй за месяц случай обнаружения тела девушки в чемодане, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

Иванова сообщила ТАСС, что чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет, было обнаружено в пятницу, 31 августа, на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов.

«При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено», – сообщила она.

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личность потерпевшей устанавливается.

Напомним, 8 августа в Воронцовском парке на юго-западе Москвы сотрудники обнаружили чемодан, в котором лежало тело женщины без признаков насильственной смерти. Тогда было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Добавим, что в апреле в итальянском порту Римини в чемодане обнаружили тело молодой гражданки России. Выяснилось, что тело девушки, скончавшейся от истощения, выбросила мать.