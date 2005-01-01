Киркоров и Басков извинились перед поклонницами за клип «Ибица»

Российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков опубликовали короткий клип-извинение за предыдущую совместную работу «Ибица», вызвав шквал эмоций у фанатов.

«Раньше вы были моими любимыми артистами, но теперь вы оба скатились. Своим клипом вы опозорили всю Россию», – с этих слов поклонницы начинается клип музыкантов, опубликованный в среду на YouTube.

Киркоров и Басков просят фанатку не уходить, и признают, что заслужили все дизлайки. «Прости тупых артистов, мы хотели пошутить, но задели твои чувства. Это все ради искусства, дно пробили мы случайно», – поет Басков.

Киркоров оправдался за инцидент с козлом в клипе «Ибица».

«Да, мотив «Ибицы» похож на «Цвет настроения синий», но наконец-то я сплагиатил сам себя. Не уходи, постой. Я не касался писи козла», – спел Киркоров.

В Сети отреагировали на клип, снятый по мотивам трека американских рэперов Kanye West & Lil Pump «I love it challenge».

«Эта песня круче, чем «Ибица», «Мне не верится, может я придурок, но мне наконец-то понравился Киркоров! Он смотрит в будущее и делает правильные ставки», – пишет поклонник в комментариях под видеороликом.

«Блин, это круто, я с Киркорова ору», – добавил другой.

Ранее звезд и блогеров шокировал клип Киркорова и Баскова.