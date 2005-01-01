Сенатор Марко Рубио признал, что новые виды стратегического вооружения, которые были представлены президентом России Владимиром Путиным в марте, вызывают обеспокоенность у США, в связи с чем Вашингтон должен при каждом удобном случае об этом заявлять.

«Эти новые виды стратегических вооружений могут оказаться дестабилизирующими, поэтому Соединенные Штаты должны при каждом удобном случае выражать свою озабоченность по поводу нового оружия Российской Федерации», – приводит слова Рубио Washington Free Beacon.

Накануне замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон проверяет информацию о новейшем вооружении, о котором Путин рассказал в марте.

Ранее в США не говорили прямо о том, что они обеспокоены из-за нового российского вооружения, хотя и признавали отставание от России в создании гиперзвукового оружия. Напротив, утверждалось, что страна хорошо защищена от ядерного оружия России и других стран, а американский президент Дональд Трамп обещал выиграть «гонку вооружений».

В марте Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».