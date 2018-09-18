Госдеп заявил о проверке слов Путина о новейшем вооружении

Замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон проверяет информацию о новейшем российском вооружении, о котором президент России Владимир Путин рассказал в марте.

«Мы работаем с нашими ведомствами, партнерами и союзниками, чтобы подтвердить, верна ли данная информация», – сказала Томпсон в ходе выступления на комитете по международным делам Сената, передает РИА «Новости».

Анонсированные Россией новые виды вооружения не обсуждались на официальном уровне между двумя странами, отметила замгоссекретаря.

В августе в Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия.

Выступая с посланием Федеральному собранию в марте, Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».