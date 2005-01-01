Числившийся погибшим после крушения Ил-20 военный оказался жив

Российский военный Андрей Сергеенков, который был назван погибшим в опубликованном списке экипажа Ил-20, оказался живым.

Жена Сергеенкова заявила, что ее муж жив и находится на авиабазе Хмеймим в Сирии, на борту сбитого самолета его не было. Слова женщины приводит «Комсомольская правда». Ранее фамилия российского военнослужащего попала в списки погибших в крушении экипажа Ил-20.

«Эта информация стопроцентная, как я ее получила, сказать не могу. На Ил-20 мой муж никогда не летал», – сообщила Татьяна Сергеенкова, заявив, что муж сам ей звонил и успокоил. С момента, когда она увидела ошибочные списки и поговорила с мужем, прошло пять часов.

«Никому не пожелаю пережить то, что я пережила за это время. Я знаю только про своего мужа. Судьба других людей из списка погибших мне неизвестна. Кроме нашего знакомого Алексея Седанова – он погиб», – уточнила Сергеенкова.

Источник отмечает, что вместо Андрея Сергеенкова в списках погибших должен был быть указан его однофамилец с другим именем, информация уточняется.

Ранее Минобороны обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.