Режиссеру Коляде вынесли приговор за ДТП

Кировский районный суд Екатеринбурга признал театрального режиссера Николая Коляду виновным в ДТП и осудил на полтора года ограничения свободы.

Как установил суд, вечером 10 июля 2017 года Коляда находился за рулем технически неисправного Renault Duster. Он ехал по дублеру сибирского тракта в сторону Екатеринбурга со скоростью около 50 км/ч при разрешенной скорости 40 км/ч, сообщает прокуратура Свердловской области.

На дороге велись ремонтные работы: на полосе, по которой двигался Коляда, был срезан асфальт. Не снижая скорости, он стал перестраиваться в левый ряд. «Не убедившись в безопасности маневра, он не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля, тем самым создал опасность для автомобиля Hyundai Santa Fe, движущегося позади него в попутном направлении», – говорится в сообщении ведомства.

От столкновения Hyundai отбросило на обочину, он въехал в дерево. Пассажир получил компрессионный нестабильный перелом грудных позвонков.

Коляда осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Решением суда ему назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 200 тыс. рублей.

Коляда сообщил, что не будет обжаловать приговор. «Прошу больше никаких вопросов не задавать. Приговор обжалован мною не будет. И забудьте все», – написал он в Facebook.

Николай Коляда – российский актер, сценарист, режиссер. Он написал более 90 пьес, поставил два десятка спектаклей. В Екатеринбурге он организовал собственную театральную школу.