США сообщили, когда примут решение о сертификации оборудования на Ту-214ОН

Вопрос о сертификации оборудования Ту-214ОН, предназначенного для полетов над США, решится в ближайшие сутки, сообщила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности США Андреа Томпсон.

«Дело не в том, что мы не смогли сертифицировать, мы взяли время на консультации с другими техническими специалистами. Я рассчитываю, что решение у нас будет в течение 24 часов», – заявила она в сенате, передает РИА «Новости».

Первый этап освидетельствования по Договору по открытому небу самолет прошел в мае 2018 года. Позднее США отказались сертифицировать Ту-214ОН без объяснения причин. Газета «ВЗГЛЯД» подробно разбирала ситуацию, почему Соединенным Штатам невыгодно соблюдать договор.