Новый Ту-214ОН для «Открытого неба» прошел первый этап освидетельствования

Новый самолет Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства с успехом завершил первый этап освидетельствования, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 21 по 29 мая 2018 года Российской Федерацией успешно проведен первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства. В мероприятии по предварительному освидетельствованию, которое проходило на подмосковной авиабазе Кубинка, приняли участие 56 иностранных специалистов из 20 государств – участников Договора по открытому небу», – передает РИА «Новости» слова Рыжкова.

По его словам, в ходе освидетельствования иностранным инспекторам показали конструктивные особенности самолета, связанные с установкой на нем цифровой аппаратуры российского производства. Эксперты подробно ознакомились с наземным комплексом обработки и провели необходимые измерения на оптическом тест-объекте, которое используется для разрешения цифровой аппаратуры наблюдения.



Рыжков рассказал также, что Ту-214ОН выполнил четыре полета с участием иностранных инспекторов, в ходе которых была проведена аэрофотосъемка оптического тест-объекта на аэродроме Кубинка. После обработки материалов инспекторы подтвердили значения высот, на которых может использоваться аппаратура наблюдения самолета Ту-214ОН.



«Проведенное мероприятие стало первым шагом в международном допуске к использованию в рамках Договора по открытому небу самолета наблюдения Ту-214ОН. Заключительный этап освидетельствования нового самолета пройдет в сентябре 2018 года», – отметил Рыжков.

Напомним, в январе 2017 года представители КАПО им. Горбунова заявили, что вскоре передадут военному ведомству Ту-214ОН, который используется в рамках международного договора «Открытое небо».