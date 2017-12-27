Зачем американцы уничтожают еще один важнейший договор с Россией

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Что ответит Япония на революционное предложение Путина

У Владимира Путина и Синдзо Абэ сложились доверительные личные отношенияФото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил принять революционное решение по проблеме мирного договора с Японией и заключить его уже до конца 2018 года, отложив спор по Курилам. При этом в документе будут зафиксированы разногласия сторон по территориальному вопросу и намерение решить их мирным путем. Каковы шансы на то, что это действительно удастся осуществить? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему американские астронавты решились на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...

По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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          Зачем американцы уничтожают еще один важнейший договор с Россией

          Судя по всему, новый российский самолет наблюдения Ту-214 ОН стал поводом для зависти Вашингтона   12 сентября 2018, 16:50
          Фото: Марина Лысцева/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          Соединенные Штаты уничтожают еще один важнейший договор, заключенный в свое время с Россией – так называемый ДОН, Договор по открытому небу. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из отказа США без объяснения причин сертифицировать российский Ту-214ОН для полетов над своей территорией. Какие последствия будет иметь решение американцев и чем оно вызвано на самом деле?

          Новейший российский самолет наблюдения Ту-214ОН не будет допущен к полетам над территориями государств – участников Договора по открытому небу (ДОН). Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в ходе процедуры освидетельствования на авиабазе Кубинка со 2 по 11 сентября полное соответствие самолета подтвердили все делегации, кроме американской.

          Глава американской делегации отказался подписывать заключительный документ без объяснений и указания каких-либо причин, сославшись на прямые указания из Вашингтона. Таким образом, были нарушены требования договора, подчеркнул Рыжков. Российская сторона требует от США разъяснений.

          Как заявил Рыжков в интервью «Красной звезде», американская сторона в очередной раз продемонстрировала, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы. По его словам, в США не могут смириться с тем, что Россия своим современным самолетом наблюдения с отечественным цифровым оборудованием более чем на пять–семь лет опередила США.

          Заслуженный военный летчик 1-го класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов в комментарии газете ВЗГЛЯД также не исключил, что допуск столь нового самолета к наблюдательному полету мог рассматриваться американцами как подрыв «имиджевого характера» и поэтому у них может существовать элемент «зависти».

          Ту-214ОН был создан исключительно для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН (буквы «ОН» в названии означают «Открытое небо»). Впервые он был продемонстрирован общественности на международном авиасалоне МАКС-2011. Самолет оборудован современным БКАН (бортовой комплекс авиационного наблюдения), в состав которого входят аэрофотоаппараты, ТВ- и ИК-камеры, радиолокатор бокового обзора с синтезированной апертурой. Практическая дальность полета Ту-214ОН составляет 6,5 тыс. км. Самолет должен прийти на замену устаревшим Ту-154 и Ан-30.

          Владимир Попов подчеркнул, что установленное на Ту-214ОН новейшее оборудование вряд ли может представлять какую-то угрозу для США и не может быть реальной причиной их отказа подписать документ. «Самолет новый, но его оборудование имеет международный сертификат. Такое же оборудование используется на американских «Боингах» и наблюдательных самолетах других стран – участниц договора. В соглашении все строго регламентировано: фотоаппараты, системы разведки, РЛС, частоты. Бояться самолета как такового не следует. Более того, если что-то им не нравится, подозрительное и запрещенное договором оборудование может быть опечатано или даже демонтировано», – рассказал он.

          Попов пояснил, что новые элементы самолета, такие как система предупреждения столкновения или радары бокового обзора, вообще не относятся к выполнению наблюдательного полета. «Кроме того, на самолете при каждом вылете на миссию контроля гражданского пространства в обязательном порядке находятся международные наблюдатели. В том числе американские операторы сидят рядом с нашими в кабине летчика и в кабине сопровождения с аппаратурой», – добавил он.

          Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Этим соглашением страны с помощью облетов территорий контролируют военную деятельность и соблюдение договоров в области контроля над вооружениями.

          Нынешняя ситуация – не первое столкновение США с Россией в рамках ДОН. В частности, в декабре прошлого года американцы закрыли для России полеты над территорией Аляски и Гавайев из-за того, что российский «сублимит» на пролет не позволил им совершить инспекцию над Калининградом. В ответ Россия также ввела для США ограничения по ДОН с 1 января текущего года. Кроме того, принятый на 2019 финансовый год оборонный бюджет США ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу.

          Что касается текущей ситуации с Ту-214ОН, Владимир Попов подчеркнул, что любой отказ в допуске должен быть мотивирован, чего американцы пока не сделали. «Это нарушение договора», – подчеркнул эксперт. По его мнению, подобные действия США носят исключительно политический характер и являются продолжением санкционной политики Вашингтона. «То есть американцы временно приостанавливают действие этого договора», – подчеркнул Попов.

          По его словам, подобные инциденты не идут на пользу никому. «Договор несет в том числе миротворческую миссию. Это возможность лишний раз помочь дипломатам, военным не смотреть друг на друга через прицелы. Он помогает в урегулировании проблемных вопросов», – подытожил эксперт.

          Еще жестче высказался первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, отметив, что «США переходят к открытой войне».

          «Американцы говорят о том, что ДОН не выгоден им, что они не будут его, по всей видимости, исполнять со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прекращается контроль за состоянием вооружений с обеих сторон, что сейчас выгодно США»,

          – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт предположил, что американцы рассчитывают на получение информации о российских вооружениях при помощи космической разведки. «Видимо, они считают, что этого вполне достаточно, чтобы решать подобные задачи. У России тоже есть подобные возможности, но не такие, как у США. Система космической разведки России существенно слабее, чем у Штатов. Просто в силу того, что у нас меньшая группировка спутников. Все достаточно тривиально», – резюмировал Сивков.


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