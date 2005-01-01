Украинский генерал с помощью базы в Азовском море захотел вернуть Крым

Создание военно-морской базы в Азовском море позволит Украине вернуть Крым, считает украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море», – сказал Богдан в комментарии изданию «Обозреватель».

Это, по его мнению заставит Россию «пойти на уступки», «сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют». В частности, отметил он, это вынудит Россию «убраться» из Крыма.

Генерал признал, что российский флот мощнее украинского, но, отметил он, Украина может рассчитывать на помощь западных партнеров.

«Есть договоренности с американской стороной о том, чтобы укрепить нашу обороноспособность в контексте защиты морского и воздушного пространства», – сказал он.

По его словам, база будет создана в 2019 году.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в реальности планов Киева создать базу ВМС в Азовском море до конца 2018 года.

Директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин воспринял это заявление как послание к электорату.

В субботу Петр Порошенко в интервью Washington Post высказал мнение, что Россия решила оккупировать Азовское море и блокирует с этой целью заходы судов.