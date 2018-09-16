Создание базы ВМС Украины на Азовском море назвали фейком

Заявление о строительстве базы ВМС Украины на Азовском море является посланием к электорату, заявил директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

По его словам, сроки, заявленные украинской стороной (до конца 2018 года), являются уникальными. При этом не случайным он считает публикацию сообщения без указания курирующих этот проект лиц, так как никто не был готов поставить свою фамилию «под этим фейком», передает RT.

«Никто никакой базы там не будет строить по одной простой причине: все заняты выборами, правительство временное. Кто же будет выкладывать из собственного кармана украденные средства, чтобы строить какие-то базы? Это послание электорату, который представляют себе эти люди, несущие такую ахинею, что кто-то что-то делает в плане укрепления обороны и так далее», – сказал он.

Жилин предположил, что спущенные в Бердянске на воду артиллерийские бронекатера ВМС Украины на самом деле недееспособны. Он считает, что это «посудины», которые «обили дополнительно железными листами» и назвали «бронекатерами».

«Военно-морские силы Украины как таковые числятся на бумаге. Они фактически отсутствуют, не имеют современных плавсредств и вооружений. Тем не менее декларируется, что будет строиться некая база. Они там, видимо, овощи будут хранить», – подытожил эксперт.

Ранее в украинском правительстве заявили, что до конца 2018 года Украина планирует открыть на Азовском море базу ВМС страны, чтобы ответить на «агрессивные действия» России в этом регионе.