В Госдуме удивились планам Украины по созданию базы ВМС в Азовском море

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что намерение Киева создать базу ВМС в Азовском море до конца 2018 года является утопией, так как там в принципе невозможно разместить серьезные боевые корабли.

«Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьезно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки», – передает его слова RT.

Шерин предположил, что на самом деле украинские чиновники заинтересованы в «освоении» бюджетных денег.

«Сегодня у власти те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела их разворовать. Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется, где строили «Адмирала Кузнецова», – заключил депутат.

Ранее директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин назвал планы Украины в 2018 году создать базу ВМС в Азовском море фейком.