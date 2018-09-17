Умер писатель Александр Раков

Петербургское отделение союза писателей России сообщило о смерти 70-летнего писателя Александра Ракова.

«На 71 году жизни скончался знаменитый русский писатель, автор более двух десятков книг прозы, главный редактор известной и любимой в России газеты «Православный Санкт-Петербург» и основоположник нового литературного жанра «былинки», – говорится в сообщении на сайте союза писателей.

О времени прощания с писателем и дате похорон писателя ничего не сообщается.

Раков закончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. С 1993 года был главным редактором газет «Православный Санкт-Петербург», «Соборная весть», «Горница», «Правило веры» и «Чадушки», написал почти две тыс. стихов.