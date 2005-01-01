Умер писатель Николай Коняев

Писатель Николай Коняев скончался на 70-м году жизни, сообщили в Петербургском отделении Союза писателей России.

«С 16 сентября мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объему и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь долгую, очень долгую жизнь», – говорится в сообщении на сайте петербургского Дома писателей.

Коллеги отметили, что Коняев был «неутомимым тружеником, человек чести и слова», «мыслил себя для Отечества, а не Отечество для себя».

Николай Коняев родился 25 августа 1949 года в поселке Вознесенье Ленинградской области, сообщает «Википедия». Окончил Литературный институт им. Горького. Первый рассказ опубликован в альманахе «Молодой Ленинград» в 1974 году. Рассказы и книги переводились на английский, немецкий, французский, китайский, иранский и сербский языки.

Являлся членом редсоветов журналов «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Проза» и других. Был секретарем правления Союза писателей России и председателем Православного общества писателей Санкт-Петербурга.