Полиция назвала численность антипенсионного митинга в Петербурге

В согласованном митинге противников пенсионных изменений в Санкт-Петербурге приняли участие около 500 человек, сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«16 сентября 2018 года в согласованной акции, прошедшей в Свердловском саду, по данным полиции приняло участие около 500 человек», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции отметили, что мероприятие прошло без грубых нарушений общественного порядка.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, принимавший участие в митинге, сообщил в Facebook, что акция прошла не очень удачно. «Ну что, митинг в Питере собрал 100 тыс. человек, [губернатор Санкт-Петербурга Георгий] Полтавченко бежал, переодевшись в женское платье, низкое небо над головой. На самом деле, увы, все не так», – написал он.

«Люди вышли – но далеко не все, кто мог и хотел», – подытожил политик.

Ранее в воскресенье радиостанция «Эхо Москвы» также сообщила, что в митинге принимали участие 500 человек.

Напомним, что и без того невысокая активность митингов против пенсионных изменений снизилась после обращения Владимира Путина к россиянам. Глава государства, ранее выразивший недовольство проектом, предложенным кабмином, выступил за снижение возраста выхода на пенсию для женщин, а также призвал ввести суровое наказание для работодателей за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложениях президента России по смягчению пенсионных изменений.

Предложения Путина были внесены на рассмотрение Госдумы 6 сентября.