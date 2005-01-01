На Украине увидели новый признак усугубления внутреннего кризиса

Депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Наталия Королевская раскритиковала государственный бюджет Украины на 2019 год, отметив, что он полон нереалистичных обещаний и не направлен на улучшение жизни населения страны.

«Разработанный и презентованный правительством проект бюджета на следующий год очень сложно назвать главным финансовым документом страны», – приводит ее слова ТАСС.

Королевская отметила, что проект бюджета является «очередной порцией обмана и манипуляций, нереалистичных обещаний и полного игнорирования проблем простых граждан».

В частности, пояснила депутат Рады, в бюджете-2019 не предусмотрено повышение социальных стандартов: минимальная зарплата вырастет всего на 14 долларов (447 гривен при курсе, заложенном в бюджете), а минимальная пенсия, «если повезет», – на четыре доллара. При этом, отметила Королевская, индексацию выплат пенсионерам собираются отсрочить до сентября 2019 года, сэкономив 12 млрд гривен. Повышение в результате «съест» инфляция, добавила она.

Кроме того, украинские власти планируют заморозить фонд оплаты труда для бюджетников, сэкономив на этой категории граждан еще около 10 млрд гривен (355 млн долларов).

Королевская напомнила, что при этом Украина вышла на второе место в мире по долгам перед МВФ – по внешним и внутренним долгам в 2019 году страна заплатит 5 млрд долларов.

«После презентации этого «документа» не осталось никакой надежды, что в следующем году страна сможет выйти из кризиса, а уровень жизни граждан повысится, ведь даже оптимистичные прогнозы в проекте бюджета – это сознательная ложь», – резюмировала Королевская.

Добавим, что Киев также закладывает в бюджет увеличение военных расходов почти на треть, а параллельно с этим готовится поднять цены на газ для населения, выполняя требование Международного валютного фонда.