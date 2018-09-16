Американский беспилотник провел воздушную разведку у границ России

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат американских военно-воздушных сил RQ-4 Global Hawk в субботу, 15 сентября, совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря.

Как сообщает ресурс Plane Radar, беспилотник вылетел с натовской авиабазы Сигонелла в Италии, в 12.19 мск он начал мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Завершив облет, аппарат направился к побережью Крыма и Краснодарского края со стороны Николаевской области Украины. В этом регионе самолет провел около восьми часов. Временами он приближался к российским берегам на расстояние 40 километров.

В 22.19 мск дрон направился на аэродром базирования.

Кроме того, около полудня в черноморского побережья России был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

В последние месяцы полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.