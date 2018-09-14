США провели воздушную разведку у границ России

Американские самолет и беспилотник провели многочасовую разведку у российских границ, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

БПЛА RQ-4A около 10 часов летал у границ Калининградской области, самолет RC-135V около шести часов вел разведку у побережья Крыма и Кубани, передает «Интерфакс».

Накануне у черноморского побережья России были замечены RC-135V, P-8A Poseidon, а БПЛА RQ-4A несколько часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе.