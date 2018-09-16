РКК «Энергия» передала Роскосмосу фото «Союза МС-09» без дырки

На фотографиях, которые внутренняя комиссия РКК «Энергия» передала Роскосмосу, у космического корабля «Союз МС-09» отсутствуют повреждения, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения». Корабль фотографировали «до и после установки экранов противометеоритной защиты». Судя по снимкам, отверстий в корпусе не было.

Получивший противометеоритную защиту «Союз» находился сперва в цеху окончательной сборки, потом – на контрольно-испытательной станции, после чего корабль привезли на Байконур.

Как заявил источник, «если не учитывать версию сверления корабля в космосе», то дыра появилась в течение 180 дней «между тем, как (корабль) покинул цех в РКК «Энергии», и запуском на орбиту».