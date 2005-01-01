Волкер порадовался за Россию после интервью Петрова и Боширова

Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью подозреваемых Лондоном по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова.

Волкера спросили об интервью Петрова и Боширова на брифинге в рамках ежегодной конференции YES в Киеве, передает RT со ссылкой на УНН.

«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», – ответил он.

В четверг Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон заявлял, что у него от этого интервью «вскипела кровь». А руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант назвал интервью «фейковым телешоу».