Известный российский актер Игорь Скляр перенес операцию, он провел в больнице всю неделю.

60-летний актер рассказал телеканалу 78.ru, что операцию пришлось делать из-за порванных связок.

«У меня была операция – связки порваны на плече, мне их сшивали», – рассказал он, добавив, что после находился в Алмазовском центре. «Сейчас уже все в порядке, я дома, спасибо за беспокойство», – добавил Скляр.

Игорь Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске. Лауреат премии за лучший актерский дебют на фестивале «Молодость «Мосфильма» (1984 год, за роль в фильме «Мы из джаза») и премии за лучшую мужскую роль на Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи (1994, за роль в фильме «Год собаки»). Также он является исполнителем известных песен: «Старый рояль», «Комарово» и других.