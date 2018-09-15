«Уральские пельмени» пошутили об исчезновении «отравителей» Скрипалей

Артист юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков опубликовал юмористический ролик об исчезновении из медийного пространства Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в якобы отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Комик опубликовал в Instagram небольшой видеоролик, в котором пытается разыскать «пропавших».

«Значит так, товарищи Петров и Боширов, я вас все равно найду, где бы вы ни прятались. Даже не думайте, что у вас получится спрятаться от меня, понятно вам?» – говорит он в образе полицейского.

«Страж порядка» идет за кулисами, осматривая помещения. «Здесь нет, и здесь нет», – говорит Рожков, добавляя: «Найду вас! Вот так!»

«От этого полицейского не уходил еще никто! Даже Дон Карлеоне!», «Они и так, бедные, вздрогнули», – приводит Ura.ru комментарии интернет-пользователей.

Накануне главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла подробности интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. В том числе она сообщила, что после интервью не может связаться с ними.