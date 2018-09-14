Российские космонавты выйдут в открытый космос из-за дырки в «Союзе»

Российские космонавты в ноябре-декабре могут совершить внеплановые выходы в открытый космос, чтобы выяснить, имеется ли на поверхности корабля «Союз МС-09» сквозное отверстие.

Первый внеплановый выход может быть осуществлен в ноябре, однако его пока нет в графике работ, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

Официально выход будет посвящен «обслуживанию коммуникаций на внешней поверхности Международной космической станции, но экипаж также обследует поверхность корабля «Союз» на наличие внешних повреждений».

Отмечается, что «Союз» не снабжен специальными поручнями, вдоль которых могли бы передвигаться космонавты, потому для обследования корабля один из них будет стоять на специальном грузовом манипуляторе «Стрела», а второй, управляя аппаратом, подведет астронавта к нужной точке.

Второй внеплановый выход может быть совершен в ноябре-декабре в том случае, если космонавты не смогут выполнить все задачи в первый раз.

Отмечается, что эти данные подтвердил второй источник в отрасли.

Ранее сообщалось, что на МКС были найдены новые следы от сверла.

До этого источник рассказал, что новые данные о ситуации с отверстием в корабле «Союз МС-09» опровергают версию об «астронавтах-диверсантах».