Пентагон обеспокоился действиями российских кораблей у берегов Сирии

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил об обеспокоенности присутствием десятка российских военных кораблей у берегов Сирии.

Пэхон сказал, что у США есть вопросы по поводу присутствия кораблей ВМФ в Средиземном море неподалеку от Сирии. По его словам, корабли должны «соблюдать международное право», передает Military Times.

Представитель минобороны США также заявил, что Вашингтон и союзники обеспокоены последствиями возможного наступления правительственной армии Сирии при поддержке России и Ирана против вооруженной оппозиции в Идлибе.

Отметим, что ВМФ России проводил учения у берегов Сирии, официально они должны были закончиться на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что значительная часть эскадры должна вернуться на свои базы, однако некоторые корабли, среди которых будет, к примеру, разведывательный корабль «Юрий Иванов», останутся с целью анализа и отслеживания ракетного удара США по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, зачем президент США Дональд Трамп готовит новый удар по Сирии.