Суд в Киеве потребовал возбудить дело против министра юстиции Украины

Соломенский суд Киева потребовал от национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело против министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации.

Антикоррупционный проект Bihus.info на своем сайте опубликовал решение суда, которое было вынесено после рассмотрения обращения юристов проекта.

«Жалобу удовлетворить. Обязать уполномоченных лиц НАБ Украины внести в Единый реестр досудебных расследований ведомости по заявлению ГО «ТОМ 14» от 27 июля 2018 года об уголовном правонарушении. Решение обжалованию не подлежит», – сказано в решении.

Дело должны открыть по ст. 366-1 УК Украины («Декларирование недостоверной информации»).

Ранее журналисты программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» выяснили, что племянница Петренко Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах и автомобиля Lexus NX200.

При этом, согласно электронной декларации, министр не имеет собственного жилья, а живет в арендованном. Его племянница, по мнению журналистов, не проживают в одной из двух записанных на нее квартир. Также выяснилось, что Петренко имеет солидные суммы на банковских счетах.

Свое участие в покупках племянницы министр опроверг, однако подтвердил, что в мае отдыхал вместе с племянницей в Турции и оплатил этот отпуск.

Отметим, что госдеп США в докладе о правозащитной деятельности ведомства за 2017 год обвинил Украину в широкомасштабной коррупции на правительственном уровне.