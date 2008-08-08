F-22 подняли по тревоге из-за российских Ту-95 у берегов Аляски

В Объединенном командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщили, что в среду утром в международном воздушном пространстве к западу от побережья Аляски были обнаружены два российских стратегических ракетоносца Ту-95, на перехват которых были подняты истребители F-22.

В НОРАД уточнили, что инцидент произошел в среду утром в международном воздушном пространстве близ побережья Аляски, добавив, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95 «Медведь» сопровождались двумя российскими истребителями Су-35, передает ТАСС.

По данным североамериканского командования, это уже второй за последние две недели случай встречи российских Ту-95 и американских F-22 у побережья Аляски. Предыдущий инцидент произошел 1 сентября.

В Объединенном командовании воздушно-космической обороны Северной Америки подчеркнули, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространства США или Канады.

Напомним, накануне в Минобороны сообщали, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России в сопровождении истребителей Су-35С провели патрулирование трех северных морей и Ледовитого океана в рамках учений «Восток-2018».