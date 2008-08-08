Суд в Киеве арестовал акции «дочек» российских банков на Украине

Апелляционный суд Киева распорядился арестовать акции «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка на Украине в рамках иска компаний украинского предпринимателям Игоря Коломойского о взыскании компенсации за имущество в Крыму.

Соответствующее решение от 5 сентября обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

«Заявление (истцов) обосновано тем решением Арбитражного суда (г. Гаага, Королевство Нидерланды) от 2 мая 2018 года в деле о взимании суммы с должника – Российской Федерации в лице Министерства юстиции Российской Федерации – в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество признано, что ответчик незаконно экспроприировал имущество истцов», – говорится в определении суда, передает ТАСС.

Истцами выступили около 20 украинских компаний, которые заявили о потере своих активов в Крыму после воссоединения этой территории с Россией.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в мае было вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Решение было принято в пользу Украины.

Иск в суд подали предприятия, принадлежащие украинскому бизнесмену, бывшему владельцу Приватбанка Игорю Коломойскому, включая ЧАО «Аеробуд», ООО «Приватофис», ООО «Приватленд», ООО «Эверест Истейт», ООО «Телерадиокомпания «Жиса», ООО «Крым Девелопмент», ООО «КУА «Финансовый капитал», ООО «КУА «Финансовый вектор». Истцы выступали за то, что РФ нарушила свои обязательства в рамках соглашения о поощрении и взаимной защите прав инвесторов между правительствами Украины и России (от 1998 года) и в конечном счете экспроприировала их инвестиции в недвижимость, расположенную в Крыму.