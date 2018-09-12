Вице-премьер оценил вероятность превращения острова Русский в «Кремниевую долину»

Остров Русский при определенных условиях может стать российской «Кремниевой долиной», заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Во-первых, здесь уже сосредоточен значительный интеллектуальный ресурс», – приводит РИА «Новости» ответ Акимова на вопрос о том, может ли стать российской «Кремниевой долиной».

Во-вторых, по его словам нужно организовать на острове «привлекательную образовательную, финансовую юрисдикцию», то есть сформировать специальные режимы пребывания специалистов, цифровых бизнесов и исследователей.

При соблюдении этих условий, считает Акимов, «без сомнения это не только возможно, это действительно очень даже реально».

Также он полагает, что правительство сможет быстро определить «конструкцию, возможность подобных режимов» с участием ученых, экспертов и бизнес-сообщества, передает ТАСС.

«Президент России дал правительству поручения, мы их обязательно проработаем и проработаем неформально с бюрократической точки зрения, а что называется – с душой», – сказал он.

Ранее в среду президент Владимир Путин предложил создать на острове Русский центр цифрового развития и поручил правительству проработать специальный статус для острова, чтобы компании могли тестировать здесь свои передовые разработки.

Ранее Путин в рамках четвертого Восточного экономического форума заявил, что Россия стремится создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и экономической интеграции.