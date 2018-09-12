США собрались расширить военное присутствие в Греции на фоне проблем с Турцией

Командование ВС США инициировало переговоры с Грецией о расширении военного присутствия на территории этой европейской страны за счет использования ее военно-воздушных и военно-морских баз на фоне обострения напряженности с Турцией, сообщает The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания из числа неназванных американских чиновников, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, который ведет переговоры с Грецией, не предлагает размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе, передает ТАСС.

В статье говорится, что в Пентагоне считают благоприятными имеющиеся возможности для временного размещения своих войск в этой европейской стране.

При всех потенциальных преимуществах более частое использование военных объектов в Греции не рассматривается Вашингтоном в качестве замены или возмещения авиабазы Инджирлик в Турции, уверяют источники издания.

В то же время издание отмечает, что Греция с ее благоприятным климатом и военными объектами Североатлантического альянса позволяет круглогодично проводить военно-воздушные учения, а геополитические и географические факторы повышают привлекательность баз в Греции для ВС США. Так, обе страны имеют основания для беспокойства в отношении действий входящей в состав НАТО Турции.

Напомним, в минувшее среду стало известно, что Греция предложила США свои военные базы.