Руфер из Петербурга залез на одно из самых охраняемых зданий в Колумбии

Колумбийские полицейские задержали руфера из Петербурга Павла Гогулана после того как россиянин забрался на 12-этажное здание государственного банка в городе Медельин, которое считает одним из самых охраняемых в стране.

«На мое задержание прибыло десять полицейских и восемь охранников на шести машинах. Из за того, что здание было банком, посиделкой в обезьяннике я не отделался. Меня отвезли в суд. Потом сказали повезут в имиграционку, но в 20.00 за мной пришел какой-то дядька и сказал: «Убирайся из моей страны», – рассказал Гогулан на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ну ОК, подумал я, забрал камеру и свалил. Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше)», – добавил россиянин.

Ранее в Совфеде предложили ужесточить штраф для руферов в 20 раз.