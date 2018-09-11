МИД заявил о давлении США на союзников в части соглашений с Россией по космосу

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков на конференции ООН по космическому праву и космической политике заявил, что США добиваются прекращения договоренностей НАТО с Россией по космосу.

«США оказывают колоссальное давление на своих партнеров по НАТО и других так называемых союзников, которые отходят от ранее имевшихся договоренностей, в том числе с нами», – цитирует Ермакова РИА «Новости».

По его словам, Россия ведет с США диалог по безопасности космических операций «уже многие десятилетия». «Мы исходим из того, что наши американские партнеры понимают, насколько серьезные вопросы стоят перед всем мировым сообществом», – отметил дипломат.

Ермаков подчеркнул, что Россия обеспокоена попытками интерпретировать право на самооборону в космосе.

«Право нации на самооборону прописано в хартии ООН. Естественно, оно действует и в космосе. Но мы-то все исходим из того, что это право на самооборону применять в космосе точно не придется», – заявил он.

Он пояснил: Россия исходит из того, что ее партнерами являются «ответственные государства, которые ни при каких обстоятельствах не будут применять оружие и силу в космосе».

Ермаков предложил обратить внимание на изменения в военных доктринах, происходящие в «некоторых западных государствах». Он отметил, что в них прописана чуть ли не готовность прибегать к самообороне в космосе с применением всех имеющихся у них средств», причем даже не в самых значительных поводах.

«Посмотрите на доктринальные документы некоторых очень серьезных государств, занимающихся дальнейшим освоением космоса. Там прописано, что будут применять все силы и средства для защиты даже своих коммерческих интересов», – указал Ермаков.

Он также задался вопросом, могут ли коммерческие интересы компаний или частных лиц поставить все человечество «на грань выживания».

«Когда вся военная мощь одного из самых мощных государств мира будет поставлена на защиту этих коммерческих интересов, и мы все будем перед лицом угрозы уничтожения нашей цивилизации. Надо договариваться о том, что такое самооборона в космосе», – заключил дипломат.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о намерениях США милитаризовать Луну. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что планы милитаризации космоса, которые вынашивают США, придадут проблемам международной безопасности новое «очень негативное измерение».