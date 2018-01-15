Лавров: США не хотят укрепления позиций России на рынке оружия

Американские санкции в сфере военно-промышленного комплекса направлены на то, чтобы не допустить укрепления позиций России на оружейном рынке, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Военно-промышленный комплекс: санкции, которые охватывают российский оборонный экспорт и предприятия, которые производят соответствующую продукцию, для меня, вне всяких сомнений, преследуют цель, прежде всего, не допустить укрепления наших позиций в ущерб позициям США», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он призвал США «конкурировать честно, а не просто запрещать странам третьего мира, а таких примеров все больше и больше, покупать российскую продукцию под угрозой ввести против них санкции».

Лавров также заявил, что планы милитаризации космоса, которые вынашивают США, придадут проблемам международной безопасности новое «очень негативное измерение».

Министр напомнил, что у России и Китая есть совместная инициатива, касающаяся проекта договора о неразмещении оружия в космосе, которая была внесена несколько лет назад на конференции ООН по разоружению. «К сожалению, из-за позиции США этот договор пока не начал обсуждаться. Все остальные понимают актуальность этой задачи, но США продолжают вынашивать планы милитаризации космоса в смысле размещения оружия в космическом пространстве, что, конечно, придаст проблемам международной безопасности очень негативное дополнительное новое измерение», – сказал Лавров.

Кроме того, он указал, что в рамках конференции ООН по разоружению Китай является также соавтором России в проекте конвенции по предотвращению актов химического и биологического терроризма. Лавров подчеркнул, что этот проект «также тормозится тоже США».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что противостояние Москвы и Вашингтона стало для всего мира одной из главных особенностей 2017 года. Россия и США обменивались и нелицеприятной риторикой, и взаимными ограничительными мерами.