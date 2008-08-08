Загитова разочаровала Тарасову

Тренер Татьяна Тарасова оценила форму фигуристки Алины Загитовой после состоявшихся в Москве контрольных прокатов.

«Я ждала от нее бомбу на этот сезон, но пока этого не произошло», – сказала Тарасова в интервью «Спорт-экспресс».

Она поделилась ощущением, что в катании Загитова не стала лучше. «Правда, девочка взрослеет, и она еще в осенней форме. Наверное, она еще не готова», – пояснила она.

Тарасова назвала фигуристку талантливым человеком, но не увидела у нее горящих глаз, а «это одно из самых важных качеств, когда ты хочешь победить». «Это вопрос энергии, желания и максимального удовольствия от того, что он делает», – пояснила она.

Напомним, во время контрольных прокатов фигуристов сборной России с произвольными программами олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила два падения. Она отметила, что ей психологически сложно начинать сезон в высоком статусе победительницы Олимпийских игр.