Корабли Севфлота прибыли на учения «Восток-2018»

Корабли Северного флота по арктическим морям прибыли к берегам Чукотки: они примут участие в крупнейших в современной истории России военных учениях «Восток-2018», передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Во вторник «отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, задействованный в маневрах «Восток-2018», прибыл в район мыса Ванкарем в Чукотском море», передает РИА «Новости».

Корабли совершили переход в район проведения учений по Северному морскому пути, выйдя «из основного пункта базирования на Кольском полуострове».

Сообщается также, что большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» уже начали подготовку операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

«На десантных кораблях находятся подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота, которые ранее выполнили учебные задачи в районе якутского поселка Тикси», – добавили в Минобороны.

Напомним, учения «Восток-2018» пройдут под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября. Это крупнейшие военные маневры за последние 37 лет.