Названы сроки создания российского ударного стелс-беспилотника «Скат»

Источник в оборонно-промышленном комплексе назвал сроки создания российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Скат», в конструкции которого будет применяться технология «стелс».

По словам источника, Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» возобновила работы над ударным реактивным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Скат», опытный образец которого планируется создать в ближайшие несколько лет, передает ТАСС.

По сведениям источника, «российское военное ведомство заинтересовалось этим аппаратом».

В РСК «МиГ» сообщили, что работы по созданию беспилотников различного типажа и размерности ведут на протяжении нескольких лет, однако не подтвердили информацию, касающуюся конкретных разработок, сославшись на закрытость данных.

Разработка БПЛА «Скат», по данным открытых источников, началась в РСК «МиГ» в инициативном порядке в 2005 году. Представленный в 2007 году на авиасалоне МАКС макет «Ската» был выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» без хвостового оперения. Планировалось, что максимальная взлетная масса аппарата составит 10 тонн, скорость – 850 км/ч, дальность полета – 4 тыс. км. БПЛА должен был нести как ракетное, так и бомбовое вооружение во внтурифюзеляжном отсеке. В 2012 году работы по созданию БПЛА были приостановлены.

Напомним, в конце июня состоялась первая выкатка российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник-2», унифицированного с опытным образцом самолета Су-57. Позднее появились сведения о сроках испытательных полетов этого БПЛА.