В России предложили запретить снимать наличные с анонимных карт

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты Госдумы занимаются разработкой законопроекта, согласно которому нельзя будет снимать наличные с неперсонифицированных карт.

«Мы внесем законопроект, в соответствии с которым нельзя будет снимать наличные деньги с неперсонифицированных платежных карт. Сейчас можно снимать до 15 тыс. рублей без всяких проблем, мы хотим запретить это для всех карт, которые не идентифицируют владельца», – цитирует Аксакова ТАСС.

Аксаков рассказал, что таким образом Госдума планирует бороться с подозрительными операциями.

Сейчас по поручению правительства готовятся поправки в закон относительно анонимных электронных платежей. В соответствии с изменениями россияне смогу зачислять средства на предоплаченные банковские карты и электронные кошельки лишь с банковского счета.