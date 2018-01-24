СМИ: Кабмин ограничит анонимные электронные платежи

Банк России и Росфинмониторинг по поручению правительства готовят поправки к законодательству, согласно которым россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета.

В конце декабря Минфин отчитался об исполнении поручения правительства от 7 ноября 2017 года. В его рамках была поставлена задача оценить целесообразность запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета.

НЭПС – электронные средства платежа, которые не требуют идентификации клиента при открытии, – электронные кошельки и предоплаченные банковские карты. По оценкам ассоциации «Электронные деньги», всего в России более 100 млн активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт. Способ зачисления средств на них до 15 тыс. рублей не ограничен. Таким образом, поступление средств и дальнейший вывод их фактически не контролируется, что несет риски использования НЭСП в противоправных целях.

По этому поводу возникли разногласия между Банком России и Росфинмониторингом. Однако спорят они не об ограничениях как таковых, а о степени их жесткости. ЦБ считает, что предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии. В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

Несмотря на протесты участников рынка, по данным «Коммерсанта», в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют встретиться и выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.