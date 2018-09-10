Общественники назвали региональные выборы честными и конкурентными

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что общественники сыграли большую роль в фиксации нарушений в ходе единого дня голосования.

«Общественники сыграли большую роль в фиксации нарушений, причем проверка информации продолжается. В Общественной палате итоги единого дня голосования подведут 12-го числа, соответствующие мероприятия пройдут и по линии нашего совета, вся информация будет представлена публично», – отметил Брод, передает «Парламентская газета».

По его словам, институт общественных наблюдателей будет развиваться – этот инструмент доказал эффективность в ходе кампании. Эксперт напомнил, что Центризбирком отменил результаты выборов на шести участках в четырех регионах России. Речь идет об избирательных участках в Бурятии, Московской, Ульяновской и Владимирской областях.

«А главы четырех регионов – Приморского и Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Владимирской области – будут выбраны во втором туре», – напомнил Брод.

Региональные выборы, прошедшие накануне, были беспрецедентно честными и отличались высоким уровнем конкуренции, сообщил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев, передает РИАМО.

«Это наиболее честные региональные выборы, которые проходили в России. У нас произошло перенесение законности, прозрачности выборов с президентских выборов на региональные выборы. Это очень серьезный показатель. Второе, что мы видим, это резкое увеличение конкуренции», – сказал Григорьев.

Как отметил член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, о высокой конкуренции говорит и второй тур губернаторских выборов в четырех регионах.

Федеральный координатор Ассоциации независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) Роман Коломойцев заявил, что выборы в целом прошли без существенных нарушений.

«Выборы в целом прошли в правовом русле под пристальным наблюдением. Количество сообщений о нарушениях ниже, чем в прошлом году», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, многие сообщения носили не юридический, а «политологический характер». «То есть [это были] рассуждения о том, как справедливо и правильно было бы с точки зрения подающего заявление. Эти заявления не носят характер [информации] о нарушении закона», – отметил Коломойцев.

Он также обратил внимание на большое количество недостоверных сообщений. «Большое количество фейковых сообщений, сейчас мы видим их увеличение ко дню голосования и в день голосования», – отметил он. В свою очередь, федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова добавила, что из 861 сообщения половина оказались недостоверными.

9 сентября 2018 года завершилось порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов России, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов. Для сравнения: годом ранее выборами были охвачены 82 субъекта России, кандидаты боролись за 36,7 тыс. мандатов.