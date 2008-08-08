Памфилова отметила деликатность «Единой России»

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила деликатное поведение «Единой России» в ходе избирательной кампании и единого дня голосования и назвала прошедшую избирательную кампанию самой чистой из проведенных ЦИКом нынешнего состава.

Подводя в понедельник итоги выборов, председатель Центризбиркома обратила внимание на тему использования партиями административного ресурса. «Единая Россия» очень вела себя деликатно», – цитирует Памфилову ТАСС.

Она отметила, что, несмотря на сложные условия, в которых проходили выборы, партия «получила достойное число мандатов».

Памфилова также подчеркнула, что из всех кампаний, которые проводил ЦИК этого состава, «это самая-самая-самая адекватная, чистая, качественная кампания на сейчас», передает РИА «Новости».

В России 9 сентября прошел единый день голосования. В 80 регионах состоялись более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.