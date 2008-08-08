Носов на выборах главы Магаданской области набрал более 80%

Жители Магаданской области выбрали губернатором Сергея Носова, который сейчас исполняет обязанности главы региона, сообщил председатель местного избиркома Николай Жуков.

Носов, который выдвигался от «Единой России», набрал 81,59% голосов, Валентина Дорошевич (КПРФ) – 10,11%, Роман Исаев (ЛДПР) – 4,67%, Александр Мартынюк («Гражданская платформа») – 1,63%. Подсчитаны 100% голосов, передает ТАСС.

В воскресенье в России проходил Единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 80 регионах. 65 млн человек были включены в списки избирателей.