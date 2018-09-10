Травников победил на выборах губернатора Новосибирской области

Победителем выборов губернатора Новосибирской области стал врио главы региона Андрей Травников.

Обработано 100% протоколов. Кандидат от «Единой России» набрал 64,52% голосов, передает ТАСС.

Дмитрий Савельев (ЛДПР) набрал 17,35%, Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») – 11,73%, Георгий Михайлов («Народный альянс») – 3,39%.

В Единый день голосования в 80 регионах России прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.