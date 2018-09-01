Путин рассказал о своем отношении к успеху

Президент России Владимир Путин на встрече с победителям олимпиад 2017-2018 учебного года рассказал, что привык анализировать причины не успеха, а того, что мешает ему добиваться лучших результатов.

«Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов. Это я для себя определяю, но публично об этом говорить не хотел бы, пока не готов к этому», – сказал он, отвечая на вопрос о качествах, которые позволили ему добиться успеха, передает РИА «Новости».

По его мнению, движение вперед будет более уверенным, если человек сможет критически оценивать себя, свою работу и жизнь, а также выявлять и устранять препятствия на пути.

Ранее в документальном фильме Андрея Кондрашова Владимир Путин рассказывал, что его родители «были заточены» на дальнейшие успехи сына.